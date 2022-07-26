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Клиенты Сбера смогут скинуться на вечеринку прямо в банковском приложении

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился сервис для совместных сборов денег. Собрать средства можно на любую цель и разными способами.

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На первом месте тип сбора — «С каждого». Он подходит для ситуаций, когда нужно собрать с каждого участника одинаковые суммы.

На втором месте — «Всего», когда нужно собрать точную сумму денег на конкретную цель.

Когда неважно сколько денег сдал каждый их участников группы, то можно воспользоваться форматом «Любая сумма».

Теперь не нужно для сбора денег группой людей создавать отдельные чаты в мессенджерах. Все это доступно на одной платформе в СберБанк Онлайн. Об этом сообщила пресслужба Сбера.

Ранее мы писали, что ВТБ запустит пилотный проект по переводам через СБП, а также о том, что за перевод самому себе комиссию отменят.

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