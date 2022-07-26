Общество

Большинство соискателей не боятся открыто размещать резюме. Остальные опасаются начальства

74% россиян публикуют резюме о поиске работы в открытом доступе. Они уверены, что угрозы в этом для личных данных нет, а поиск работы ускорится.

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Статистику сообщает карьерный портал myresume.ru. Исследование есть в распоряжении «Клерка».

Оставшиеся 26% респондентов не публикуют резюме в открытом доступе, поскольку опасаются мошенников и начальства, которое может и не одобрить поиск новой работы своим подчиненным.

Из недоверчивых работников:

  • 60% отметили, что их начальники не отслеживают резюме;
  • 14% знают, что такой мониторинг ведется;
  • 9% рассказали, что после того, как их руководитель увидел резюме, им повысили зарплату;
  • 4% утратили доверие своих начальников;
  • 1% уволили.

Большинство работников ищут вакансии на специализированных площадках, 24% респондентов предпочитают искать работу через поисковики. Еще 4% создают анкеты в профессиональных онлайн-сообществах.

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