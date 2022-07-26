Большинство соискателей не боятся открыто размещать резюме. Остальные опасаются начальства

Статистику сообщает карьерный портал myresume.ru. Исследование есть в распоряжении «Клерка».
Оставшиеся 26% респондентов не публикуют резюме в открытом доступе, поскольку опасаются мошенников и начальства, которое может и не одобрить поиск новой работы своим подчиненным.
Из недоверчивых работников:
- 60% отметили, что их начальники не отслеживают резюме;
- 14% знают, что такой мониторинг ведется;
- 9% рассказали, что после того, как их руководитель увидел резюме, им повысили зарплату;
- 4% утратили доверие своих начальников;
- 1% уволили.
Большинство работников ищут вакансии на специализированных площадках, 24% респондентов предпочитают искать работу через поисковики. Еще 4% создают анкеты в профессиональных онлайн-сообществах.
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