Социальный вычет

С этого года медицинский соцвычет по НДФЛ можно получить за детей-студентов до 24 лет

С 2022 года поменялись правила предоставления социального налогового вычета по расходам на лечение и лекарства. Раньше его давали только за детей до 18 лет. Теперь возраст увеличили до 24 лет.

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Для этого дети должны быть студентами-очниками.

Такая же норма действует для опекунов или попечителей. Вычет на бывших подопечных до 24 лет дадут и после прекращения опеки или попечительства.

Кроме того, взносы, уплаченные родителям по договорам добровольного страхования своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме, также будут учитываться для социального налогового вычета, уточнили в ФНС.

Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя.

Кстати, Минфин объявил накануне о разработанных им поправках в НК, по которым упрощается порядок предоставления социальных налоговых вычетов. Подробностей пока нет. Как только они появятся, мы о них обязательно расскажем.

Сейчас в упрощенном порядке (по заявлению без декларации) можно оформить инвестиционный и имущественный налоговые вычеты. На социальный вычет упрощенный порядок не распространяется.

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Социальный вычет

С этого года медицинский соцвычет по НДФЛ можно получить за детей-студентов до 24 лет

С 2022 года поменялись правила предоставления социального налогового вычета по расходам на лечение и лекарства. Раньше его давали только за детей до 18 лет. Теперь возраст увеличили до 24 лет.

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