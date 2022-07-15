Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя

Справка установленной формы может быть с кодом 1 или с кодом 2 (дорогостоящее лечение).

Ранее налоговики поясняли, что копия лицензий, договор с медучреждением, кассовые чеки, для вычета не нужны. Достаточно справки.

Вычет дадут только за тот год, в котором были расходы. Социальный вычет на следующий год не переносится.

Оформить вычет можно как в налоговой после окончания года, так и в течение года у работодателя. Для этого надо запросить у налоговиков уведомление. Его оформляют 30ей.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 06.07.2022 № 20-21/065368@.

Кстати, с этого года уведомление налоговики сами направляют работодателю. И работодатель дает вычет с начала года с возвратом ранее удержанного НДФЛ. Об этом мы рассказывали тут.

Добавим, что по оплате лечения нельзя оформить вычет по НДФЛ в упрощенном порядке. Упрощенный порядок действует только для имущественного и инвестиционного вычета.