Социальный вычет

Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя

Для получения социального налогового вычета при оплате лечения в налоговую надо сдать декларацию 3-НДФЛ и справку из медицинской клиники. В справке должна быть указана лицензия.

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Справка установленной формы может быть с кодом 1 или с кодом 2 (дорогостоящее лечение).

Ранее налоговики поясняли, что копия лицензий, договор с медучреждением, кассовые чеки, для вычета не нужны. Достаточно справки.

Вычет дадут только за тот год, в котором были расходы. Социальный вычет на следующий год не переносится.

Оформить вычет можно как в налоговой после окончания года, так и в течение года у работодателя. Для этого надо запросить у налоговиков уведомление. Его оформляют 30ей.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 06.07.2022 № 20-21/065368@.

Кстати, с этого года уведомление налоговики сами направляют работодателю. И работодатель дает вычет с начала года с возвратом ранее удержанного НДФЛ. Об этом мы рассказывали тут.

Добавим, что по оплате лечения нельзя оформить вычет по НДФЛ в упрощенном порядке. Упрощенный порядок действует только для имущественного и инвестиционного вычета.

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