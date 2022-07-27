Исполнительное производство

В период моратория на банкротство должники могут просить о снятии ареста со счета, если у них проблемы из-за санкций

До 1 октября 2022 года действует мораторий на банкротства. Мораторий и его последствия распространяются на всех, кроме проблемных застройщиков. И это не зависит от того, есть у должника признаки банкрота, или нет.

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Кто не хочет испытывать на себе все сопутствующие запреты, пишет отказную через Федресурс.

ФНС в письме от 15.07.2022 № КВ-3-18/7483@ перечислила нюансы моратория:

не допускается обращение взыскания (в том числе во внесудебном порядке) на заложенное имущество должника;

приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория;

невозможно получение взыскателем принудительного исполнения путем предъявления исполнительного документа непосредственно в банк.

Налоговики поясняют, что надо ориентироваться на постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020. По нему вышеназванные запреты — для всех, а не только для тех, кто в предбанкротном состоянии.

В период приостановки исполнительного производства должник может обратиться в ФССП или суд с заявлением о снятии арестов с банковских счетов.

Но при этом он должен доказать, что финансовые трудности возникли в связи с санкциями недружественных стран и что такие аресты препятствуют его реабилитации в период моратория.

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Исполнительное производство

В период моратория на банкротство должники могут просить о снятии ареста со счета, если у них проблемы из-за санкций

До 1 октября 2022 года действует мораторий на банкротства. Мораторий и его последствия распространяются на всех, кроме проблемных застройщиков. И это не зависит от того, есть у должника признаки банкрота, или нет.

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