В период моратория на банкротство должники могут просить о снятии ареста со счета, если у них проблемы из-за санкций

Кто не хочет испытывать на себе все сопутствующие запреты, пишет отказную через Федресурс.

ФНС в письме от 15.07.2022 № КВ-3-18/7483@ перечислила нюансы моратория:

не допускается обращение взыскания (в том числе во внесудебном порядке) на заложенное имущество должника;

приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория;

невозможно получение взыскателем принудительного исполнения путем предъявления исполнительного документа непосредственно в банк.

Налоговики поясняют, что надо ориентироваться на постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020. По нему вышеназванные запреты — для всех, а не только для тех, кто в предбанкротном состоянии.

В период приостановки исполнительного производства должник может обратиться в ФССП или суд с заявлением о снятии арестов с банковских счетов.

Но при этом он должен доказать, что финансовые трудности возникли в связи с санкциями недружественных стран и что такие аресты препятствуют его реабилитации в период моратория.

Читайте еще по теме: