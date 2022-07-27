Налоговые проверки

Обиженный сотрудник предъявил налоговикам документы о серой зарплате, и они доначислили взносы

Предпринимателю в ходе камеральной проверки РСВ начислили взносы, пени и штраф на 100 тыс. рублей. Причина – неофициальная зарплата продавцов, которую считали по записям в тетрадке. Копии тетрадей и серых ведомостей сотрудники показали налоговикам.

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Владелица магазина не согласилась с доначислением, посчитала доказательства недопустимыми и обратилась в суд. Но суд встал на сторону налоговиков (дело № А76-4671/2022).

У налоговиков были такие доказательства:

  • тетрадь реализации;
  • ведомости на выплату зарплаты, которая посчитана по тетради;
  • решение суда, по которому сотрудница отсудила у ИП неполученную зарплату.
В РСВ за 2020 год по всем продавцам была отражена зарплата в 5 600 руб. Она же фигурирует в их трудовых договорах.

Но вызванные на допрос продавцы подтвердили, что зарплату считали по-другому — платили за смену от 700 до 1 000 рублей плюс процент с продаж. Работали сотрудницы по графику 2×2.

Одной сотруднице при увольнении отдали не всю зарплату, и она подала в суд. Женщина сделала копии зарплатных ведомостей и тетради, где фиксировались продажи и шел расчет реальной зарплаты. Суд она выиграла. Эти же документы работница передала в ИФНС.

Суд указал, что зарплата 5 600 руб. — это:

  • более чем в 2 раз ниже прожиточного уровня;
  • ниже уровня в розничной торговле;
  • в принципе не соответствует уровню зарплат в 2020 году;
  • никак не соотносится с реальным графиком работы сотрудников.
То есть, документооборот был формальный ради экономии на взносах.

Суд сказал, что доказательства вполне годные. В тетради и ведомости подписи самой ИП нет. Но это не имеет большого значения нет. В таких случаях документы обычно оформляют неформально.

Решение налоговиков суд оставил в силе. Но пока это только первая инстанция. Будет апелляция.

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Налоговые проверки

Обиженный сотрудник предъявил налоговикам документы о серой зарплате, и они доначислили взносы

Предпринимателю в ходе камеральной проверки РСВ начислили взносы, пени и штраф на 100 тыс. рублей. Причина – неофициальная зарплата продавцов, которую считали по записям в тетрадке. Копии тетрадей и серых ведомостей сотрудники показали налоговикам.

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