Обиженный сотрудник предъявил налоговикам документы о серой зарплате, и они доначислили взносы

Владелица магазина не согласилась с доначислением, посчитала доказательства недопустимыми и обратилась в суд. Но суд встал на сторону налоговиков (дело № А76-4671/2022).

У налоговиков были такие доказательства:

тетрадь реализации;

ведомости на выплату зарплаты, которая посчитана по тетради;

решение суда, по которому сотрудница отсудила у ИП неполученную зарплату.

В РСВ за 2020 год по всем продавцам была отражена зарплата в 5 600 руб. Она же фигурирует в их трудовых договорах.

Но вызванные на допрос продавцы подтвердили, что зарплату считали по-другому — платили за смену от 700 до 1 000 рублей плюс процент с продаж. Работали сотрудницы по графику 2×2.

Одной сотруднице при увольнении отдали не всю зарплату, и она подала в суд. Женщина сделала копии зарплатных ведомостей и тетради, где фиксировались продажи и шел расчет реальной зарплаты. Суд она выиграла. Эти же документы работница передала в ИФНС.

Суд указал, что зарплата 5 600 руб. — это:

более чем в 2 раз ниже прожиточного уровня;

ниже уровня в розничной торговле;

в принципе не соответствует уровню зарплат в 2020 году;

никак не соотносится с реальным графиком работы сотрудников.

То есть, документооборот был формальный ради экономии на взносах.

Суд сказал, что доказательства вполне годные. В тетради и ведомости подписи самой ИП нет. Но это не имеет большого значения нет. В таких случаях документы обычно оформляют неформально.

Решение налоговиков суд оставил в силе. Но пока это только первая инстанция. Будет апелляция.