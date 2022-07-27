🔥 Дистанционщикам будут платить 35 рублей в день без НДФЛ и взносов

Такая поправка в статью 217 НК есть в законопроекте, разработанном Минфином.
Имеется в виду компенсация за:
- оборудование;
- программно-технические средства;
- средства защиты информации;
- иные средства.
Возмещение может быть:
- в сумме документально подтвержденных расходов;
либо
- в общей сумме, но не более 35 рублей за каждый день дистанционной работы.
Общая сумма (без документов) должна быть прописана в каком-то документе:
- колдоговоре;
- локально-нормативном акте;
- трудовым договоре;
- допсоглашении к трудовому договору.
Таким образом, за месяц в 20 рабочих дней дистанционщик без налогов получит 700 руб.