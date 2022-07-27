НДФЛ

🔥 Дистанционщикам будут платить 35 рублей в день без НДФЛ и взносов

В НК пропишут четкий размер необлагаемой НДФЛ и взносами компенсации дистанционным сотрудникам за оборудование, электричество, интернет. Безналоговая норма – 35 рублей в день.

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Такая поправка в статью 217 НК есть в законопроекте, разработанном Минфином.

Имеется в виду компенсация за:

  • оборудование;
  • программно-технические средства;
  • средства защиты информации;
  • иные средства.

Возмещение может быть:

  • в сумме документально подтвержденных расходов;

либо

  • в общей сумме, но не более 35 рублей за каждый день дистанционной работы.

Общая сумма (без документов) должна быть прописана в каком-то документе:

  • колдоговоре;
  • локально-нормативном акте;
  • трудовым договоре;
  • допсоглашении к трудовому договору.

Таким образом, за месяц в 20 рабочих дней дистанционщик без налогов получит 700 руб.

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