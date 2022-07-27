Общество

Объемы строительства ТЦ рухнули. Так мало строили только в 2004 году.

По итогам полугодия 2022 года новое строительство торговых площадей поставило антирекорд и достигло минимального уровня с 2004 года.

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Всего в первой половине 2022 года построено торговых мест 94 тыс. кв. м. Это на 75% меньше, чем в январе — июне 2021 года.

Меньше было только в 2004 года — 72 тыс. кв. м.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании Commonwealth Partnership.

Ввод новых ТЦ будет сокращаться из-за конкуренции собственников объектов за арендаторов и роста стоимости строительства.

Кроме того, от строительства девелоперов удерживает налоговая нагрузка на бизнес, который по факту не приносит прибыль. Такое мнение высказал эксперт Commonwealth Partnership Татьяна Дивина.

А тем временем россияне скупают санки и новогодние елки, новые смартфоны покупать перестали.

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