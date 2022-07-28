🙆 Бухгалтеры обнаруживают свои несуществующие счета-фактуры в чужих книгах покупок

Причем суммы мелкие — в пределах 1 000 рублей. С такими суммами налоговики вряд ли будут возиться, выясняя «откуда ноги растут».
Такое явление обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги выдвинули три версии.
1. Это мошенники, которые заявляют вычет по несуществующим счетам-фактурам на мелкие суммы, но в большом количестве. Как говорится, сто старушек — рубль.
2. Это ошибка покупателя. Забивая счет-фактуру в книгу покупок, бухгалтер ошибся в ИНН. В итоге вместо истинного контрагента в книге засветился совсем другой.
3. Это несовершенство сервиса сверки. Там что-то напутано.
А вы не сталкивались с таким явлением?
Бухгалтеры рассказывают, что пытались разобраться через ИФНС, но все тщетно. Обычно такие истории спускают на тормозах.
Что это было? Зачем? На эти вопросы бухгалтеры ответа не получают.
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