Хакеры подобрались к компаниям через мобильные приложения. Виноваты лень и жадность

Это подсчитали компании по кибербезопасности, сообщает газета «Коммерсантъ».

Целью мошенников являются личные данные пользователей, также они добиваются приостановки обслуживания компаний и создают поддельные аккаунты в приступных целях.

Специалисты связывают рост атак с попытками пользователей скачивать приложения закрытых Google Play и App Store в обход блокировок, через сжатый файл на сайте компании. Зачастую такие файлы уже заражены вирусами.

Также российские компании не пишут корпоративные приложения сами, с нуля, а используют 90% готового кода. На это уходит гораздо меньше сил и времени, но такие компоненты и попадают в систему с уже заложенными уязвимостями, предупреждают эксперты. Кроме того, большинство компаний экономят деньги и строят веб-версии сайтов и приложения на одном интерфейсе. Это дешево, но угрожает безопасности данных.

Директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов предупреждает, что хакеры поднимают головы во времена кризиса и «всеобщей турбулентности». Полученные данные приносят им высокие экономические дивиденды.

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