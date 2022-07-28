Мошенничество

Хакеры подобрались к компаниям через мобильные приложения. Виноваты лень и жадность

Число атак на российские мобильные приложения выросло за полгода на 200%.

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Это подсчитали компании по кибербезопасности, сообщает газета «Коммерсантъ».

Целью мошенников являются личные данные пользователей, также они добиваются приостановки обслуживания компаний и создают поддельные аккаунты в приступных целях.

Специалисты связывают рост атак с попытками пользователей скачивать приложения закрытых Google Play и App Store в обход блокировок, через сжатый файл на сайте компании. Зачастую такие файлы уже заражены вирусами.

Также российские компании не пишут корпоративные приложения сами, с нуля, а используют 90% готового кода. На это уходит гораздо меньше сил и времени, но такие компоненты и попадают в систему с уже заложенными уязвимостями, предупреждают эксперты.

Кроме того, большинство компаний экономят деньги и строят веб-версии сайтов и приложения на одном интерфейсе. Это дешево, но угрожает безопасности данных.

Директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов предупреждает, что хакеры поднимают головы во времена кризиса и «всеобщей турбулентности». Полученные данные приносят им высокие экономические дивиденды.

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