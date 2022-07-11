Мошенничество

За помощь кибермошенникам будут сажать в тюрьму

Так называемым дропперам, которые дают мошенникам в интернете свои данные для похищения денег со счетов, введут уголовное наказание. МВД уже прорабатывает этот вопрос.

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Уголовная ответственность грозит тем, что за деньги помогает кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты. О таких планах МВД поведал полковник юстиции Роман Бубнов.

Сейчас за такие действия нет никакой ответственности. Есть случаи по применению ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность».

Но власти хотят ввести отдельную статью в УК за дропперство. Известия приводят мнение юристов о том, что наказывать будут лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

По словам Бубнова количество раскрытых киберпреступлений растет: в 2021 году были наказаны 86 тысяч человек, за пять месяцев 2022 года — 20 000.

А также напомнил, что основной мерой борьбы с мошенничеством является профилактика и предлагает ввести дополнительную идентификации личности при пользовании мобильным банком.

Об этом сообщил ТАСС.

 

А мы совсем недавно рассказывали о том, как  мошенники нелегально вывели более из России 40 млрд рублей  и о том, как мошенники обманывают доверчивых пенсионеров.

 

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