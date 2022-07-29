Санкции 2022

💻 Сервисные центры не могут починить ноутбуки клиентов. Нет запчастей

Не хватает запчастей для гаджетов Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Сроки ремонтов растут.

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Сообщает газета «Известия», ссылаясь на авторизованные сервисные центры компаний.

Сроки ремонта из-за отсутствия деталей достигают шести недель.

Хуже всего приходится пользователем, у которых вышла из строя клавиатура Huawei MateBook X Pro 2020. Сегодня их в сервисных центрах России всего две - одна в Москве, а другая – в Санкт-Петербурге, сообщили в техподдержке сервиса.

Нет контактов и с ушедшим производителем ноутбуков HP. Детали заказывают через Китай и ждать их приходится до 4–6 недель.

Владельцам техники Acer придется ждать нужную деталь 2–4 недели.

Для ноутбуков Lenovo в наличии есть только небольшая часть запчастей, некоторые из деталей нельзя достать даже под заказ. В таких случаях техника в ремонт не принимается.

Нет деталей и в авторизованных сервисах Samsung и Huawei. Смартфоны принимают в ремонт без каких-либо сроков.

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