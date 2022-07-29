ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации

Налоговики отказали в льготе и начислили налог на имущество в сумме около 180 тыс. рублей предпринимателю, который 3 года сдавал нулевые декларации по УСН.

Имущество — нежилое здание поликлиники площадью 995 кв. м.

Суд первой инстанции встал на сторону налоговиков.

Аргумент: по п.3 ст. 346.11 НК льгота есть в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

Здание не использовалось, потому что деятельности не было. А значит, льготы нет.

Но суд апелляционной инстанции решил иначе (дело № А21-13605/2021).

ИП вправе использовать принадлежащее ему имущество как для собственных нужд, так и для бизнеса.

Принципиальное значение для налогообложения имущества имеет его назначение и цели использования.

Назначение было явно не для личных нужд.

Имущество может быть признано используемым в бизнесе не только в период его фактического использования там, но и в таких случаях:

подготовительные мероприятия, связанных с предпринимательской деятельностью (ремонт помещения);

если назначение или разрешенное использование объекта исключают возможность использования его в личных, семейных и иных, не связанных с бизнесом целях.

6-этажная поликлиника площадью 995 кв. м изначально

Это имущество для бизнеса, решил суд (постановление от 12.07.2022).

Решение налоговиков отменили. Льгота по налогу на имущество у ИП сохранится.

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