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Эксперт рассказал, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса

На предоплату надо выбить чек ККТ с признаком «предоплата» 100%, а потом при отгрузке чек с признаком «полный расчет». Но можно обойтись и одним чеком. Правда, такой упрощенный способ в нормативке не прописан.

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Обсуждение инициировала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Дело в том, что в прошлом году вышло письмо ФНС (от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@), в котором налоговики разрешили формировать один чек на предоплату, как будто это реализация.

Это можно делать с согласия покупателя. В ФЗ-54 такое не описано, но можно придерживаться правил отражения операций в регистрах бухучета, сообщают налоговики.

Письмо весьма сомнительное, считает эксперт Надежда Камышева, потому что аванс — это не реализация, да и бухучета у ИП нет.

Эксперт «Контур.Маркета» по кассовому законодательству Оксана Кобзева отметила, что по этому вопросу у ФНС есть своя позиция: если бизнес учитывает доходы кассовым методом (УСН, ПСН), то чек можно выбивать один — на полный расчет при предоплате. Но должно быть соблюдено три условия — полная предоплата, кассовый метод учета и согласие покупателя.

Но чтобы без риска применять этот способ, целесообразно написать запрос в ФНС и получить ответ.

Также Оксана Кобзева перечислила варианты формирования второго чека, когда после аванса идет отгрузка через транспортную компанию. Они зависят от условий договора с ТК и условий договора-оферты с покупателем:

1) Магазин передает товар в ТК и в этот момент формирует чек на полный расчет, так как обязанность перед покупателем он выполнил — товар отгрузил, а доставку поручил агенту. В договоре-оферте с покупателем отдельно оговаривается, что доставку осуществляет посредник и моментом зачета аванса является момент передачи товара в доставку

2) ТК передает товар покупателю, оповещает магазин об этом, магазин формирует чек на полный расчет.

3) ТК по поручению магазина формирует чек на полный расчет, в нем указан ИНН продавца и признак агента (это случай, если по условиям договора, на посредника возложена не только доставка, но и формирование чека).

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Онлайн-кассы

Эксперт рассказал, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса

На предоплату надо выбить чек ККТ с признаком «предоплата» 100%, а потом при отгрузке чек с признаком «полный расчет». Но можно обойтись и одним чеком. Правда, такой упрощенный способ в нормативке не прописан.

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