IKEA возобновила онлайн-распродажу. Покупатели стоят в очереди на сайт около часа

Однако пользователям по-прежнему необходимо ждать в очереди от нескольких минут до полутора часов. В среднем ожидание длится час, делятся пользователи. Об этом сообщает сайт IKEA.

Как дойдет очередь, пользователь сможет начать делать покупки. Но если в активности наблюдается простой более 10 минут, то сеанс прервут. Покупатель вновь отправится в очередь.

Оформление заказов на сайте IKEA прервали 28 июля из-за отсутствия интервалов доставки, а также невозможности справиться с наплывом покупателей.

Ранее компания IKEA объявила о прекращении продаж в России, продаже банка, а также сокращении штата сотрудников. Также компания выставила на продажу четыре свои фабрики в России.