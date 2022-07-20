Один завод IKEA продолжит работу в России. Работников увольнять не будут

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу региона Андрея Никитина.

По словам губернатора, заинтересовались приобретением этого актива некоторые крупные российские компании, называть которые преждевременно. Сейчас сотрудники, которые работают на заводе, продолжают получать зарплату, в будущем будут трудиться на этом же предприятии.

Желающие купить производство направляют запросы в головной офис IKEA и уже идет процесс отбора. Финальный перечень возможных покупателей утвердят с Минпромторгом.

От возможного покупателя требуют компетенции в области производства и реализации похожей продукции, а также социальную ориентированность.

Компания Inter IKEA Group приняла решение остановить производство в России 4 марта. Также были приостановлены продажи товаров IKEA в России. С 4 марта до 31 мая началось сокращение сотрудников с выплатой 100% заработной платы. Сейчас выплаты продлены до 31 августа.

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