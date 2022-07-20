Финансовый кризис

Один завод IKEA продолжит работу в России. Работников увольнять не будут

Это один из четырех заводов IKEA в Новгородской области. На предприятие уже есть покупатели. Поэтому сотрудники не потеряют работу, штат будет сохранен, продукцию продолжат выпускать.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу региона Андрея Никитина.

По словам губернатора, заинтересовались приобретением этого актива некоторые крупные российские компании, называть которые преждевременно. Сейчас сотрудники, которые работают на заводе, продолжают получать зарплату, в будущем будут трудиться на этом же предприятии.

Желающие купить производство направляют запросы в головной офис IKEA и уже идет процесс отбора. Финальный перечень возможных покупателей утвердят с Минпромторгом.

От возможного покупателя требуют компетенции в области производства и реализации похожей продукции, а также социальную ориентированность.

Компания Inter IKEA Group приняла решение остановить производство в России 4 марта. Также были приостановлены продажи товаров IKEA в России. С 4 марта до 31 мая началось сокращение сотрудников с выплатой 100% заработной платы. Сейчас выплаты продлены до 31 августа.

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