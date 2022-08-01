Банки

Банки МКБ и ДОМ.РФ тоже хотят выпускать карты UnionPay

В будущем платежная система может занять до 5-8% рынка карт в России, уверены эксперты. Но есть и ограничения, которые необходимо учеть, решая для себя нужна ли вам эта карта.

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Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей банков.

МКБ уже работает над планом по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay.

При этом ДОМ.РФ сообщает более конкретную информацию: банк планирует начать эмиссию карт UnionPay примерно в 2023 году. Китайский «пластик» будет совместим с картами «Мир».

В России карты UnionPay уже можно оформить в Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, «Почта банке», банке «Санкт-Петербург», ВБРР, банке «Русский Стандарт», МТС Банке, в банке «Солидарность», Примсоцбанке, в банках «Приморье» и «Зенит».

Несколько кредитных организаций проходят процедуры согласования с платежной системой.

Владельцам карт UnionPay в РФ нужно знать, что:

  • пользоваться картой в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, поэтому их приобретают, в первую очередь, для туризма;
  • с UnionPay работает ограниченное количество банков, некоторые из которых могут блокировать оплату российских клиентов из-за санкций.

UnionPay основана в 2002 году. Статус международной платежная система получила в 2005 году. Она работает в 180 странах.

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