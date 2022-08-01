Банки МКБ и ДОМ.РФ тоже хотят выпускать карты UnionPay

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей банков.

МКБ уже работает над планом по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay.

При этом ДОМ.РФ сообщает более конкретную информацию: банк планирует начать эмиссию карт UnionPay примерно в 2023 году. Китайский «пластик» будет совместим с картами «Мир».

В России карты UnionPay уже можно оформить в Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, «Почта банке», банке «Санкт-Петербург», ВБРР, банке «Русский Стандарт», МТС Банке, в банке «Солидарность», Примсоцбанке, в банках «Приморье» и «Зенит».

Несколько кредитных организаций проходят процедуры согласования с платежной системой.

Владельцам карт UnionPay в РФ нужно знать, что:

пользоваться картой в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, поэтому их приобретают, в первую очередь, для туризма;

с UnionPay работает ограниченное количество банков, некоторые из которых могут блокировать оплату российских клиентов из-за санкций.

UnionPay основана в 2002 году. Статус международной платежная система получила в 2005 году. Она работает в 180 странах.

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