Прослеживаемость товаров

Если монитор куплен для работника, то его нужно отразить в отчете по прослеживаемым товарам

Компания на ОСНО приобрела монитор для собственных нужд, нужно ли сдавать отчет по прослеживаемым товарам?

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Читатель «Красного уголка бухгалтера» поинтересовался, если купили монитор для своего сотрудника, то нужно ли отправлять отчет о прослеживаемом товаре?

Мнения разошлись.

Одно из них такое: если купили товар у плательщика НДС и есть счет-фактура, которую отразили в книге покупок, то никакой отчет вы сдавать не нужно. Отчет сдается только в том случае, если одна из сторон договора не является плательщиком НДС.

В ответ коллеги поделились тем, что им налоговая не возмещает НДС пока не будет сдан отчет по прослеживаемым товарам. И инспекторам без разницы, что нет такой обязанности.

Напомним, что правила предоставления отчета утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 г. № 1108.

А вот списание сломанного монитора не отражается в отчете по прослеживаемым товарам и если монитор включается в состав набора, например, автоматизированного рабочего места (АРМ), то прослеживаемость монитора не прекращается.

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