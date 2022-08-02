Санкции 2022

Поставки импортного алкоголя в Россию обвалились, но ром ввозят почти прежними объемами

Крепкие алкогольные напитки в Россию стали ввозить на 34,4% меньше. Данные взяты за первое полугодие 2022 года.

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Об этом написал «Коммерсант».

Так снизился импорт в страну:

  • виски на 48,4%;
  • водки на 41,7%;
  • ликеров на 36,6%;
  • текилы, настоек, фруктовых дистиллятов на 34,5%;
  • джина на 26,6%;
  • коньяка и бренди на 11,3%.
     

Меньше всего пострадал импорт рома, его поставки упали всего на 1,8%

Показатели соответствуют прогнозам отраслевиков, которые предсказывали падение в диапазоне от 20 до 40%.

В литрах в Россию за этот год ввезли крепкого алкоголя 32,65 млн л (-35%), виски 11,8 млн л (-50%), коньяка и бренди 9,02 млн л (-11,3%), ликеров 2,25 млн л. (-36,6%).

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) рассказали, что у них импортные поставки снизились на 48%. Сейчас участники объединения ищут возможности заменить импортные напитки новыми брендами.

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