Поставки импортного алкоголя в Россию обвалились, но ром ввозят почти прежними объемами

Об этом написал «Коммерсант».
Так снизился импорт в страну:
- виски на 48,4%;
- водки на 41,7%;
- ликеров на 36,6%;
- текилы, настоек, фруктовых дистиллятов на 34,5%;
- джина на 26,6%;
- коньяка и бренди на 11,3%.
Меньше всего пострадал импорт рома, его поставки упали всего на 1,8%
Показатели соответствуют прогнозам отраслевиков, которые предсказывали падение в диапазоне от 20 до 40%.
В литрах в Россию за этот год ввезли крепкого алкоголя 32,65 млн л (-35%), виски 11,8 млн л (-50%), коньяка и бренди 9,02 млн л (-11,3%), ликеров 2,25 млн л. (-36,6%).
В Алкогольной сибирской группе (АСГ) рассказали, что у них импортные поставки снизились на 48%. Сейчас участники объединения ищут возможности заменить импортные напитки новыми брендами.
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