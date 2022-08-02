Чтобы платить НДС по ставке 0%, гостиница должна попасть в специальный реестр. Правительство объяснило, как это сделать

С 1 июля 2022 года по доходам от использования объектов туристской индустрии применяется ставка НДС 0% при условии, что эти объекты введены в эксплуатацию и включены в реестр.

Электронный реестр будет вести Ростуризм. В него попадут попадут гостиницы и другие туристические объекты, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

Для получения льготы по НДС нужно подать в Ростуризм соответствующее заявление и приложить подтверждающие документы.

Порядок ведения реестра утверждило Правительство постановлением от 01.07.2022 № 1181.

Туроператоры тоже хотели себе такую же льготу по НДС, но им отказали. А если гостница, включенная в реестр, получит аванс до 1 июля, то НДС на него начислять на него не нужно.