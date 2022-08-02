Законопроекты

Покупателям госнедвижимости зафиксируют цену сделки. Законопроект готов

Нововведения предлагают фиксировать кадастровую стоимость недвижимости, указанную в ЕГРН, на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги.

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Законопроект № 175071-8 касается граждан и организаций, которые покупают недвижимость у государства или муниципалитетов.

По словам автора законопроекта председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, кадастровая стоимость недвижимости может увеличиться, пока стороны оформляют сделку. Это повлияет на цену сделки.

Чтобы скачков цены не было, предлагают брать стоимость объекта из ЕГРН на дату подачи заявления.

Если на дату подачи заявления кадастровая стоимость недвижимости уменьшилась, то будут применять пониженную цену.

РБК сообщает, что депутаты планируют обсуждать этот законопроект в осеннюю сессию.

А тем временем новое строительство торговых площадей поставило антирекорд и достигло минимального уровня с 2004 года.

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