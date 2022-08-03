Отсрочку от армии IT-специалисты могут получить через Госуслуги

Прием заявления на Госуслугах на отсрочку от армии сотрудников аккредитованных IT-компании начался 19 апреля.
Изначально планировалось, что они будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.
Сейчас подача заявление продлена до 11 августа. А окончательное решение об отсрочке призывная комиссия будет принимать после 31 августа.
После получения повестки сотрудник должен прийти в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.
Минцифры ввел новый порядок аккредитации IT-компаний и теперь попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее. Поэтому отсрочку от армии получат меньше айтишников.