⚡Минцифры вводит новый порядок аккредитации IT-компаний. Банки в этот список не попадают

Об этом сообщается в официальный Telegram-канал министерства.

Банки и финансовые организации больше не смогут претендовать на этот статус.

Для получения аккредитации в статусе IT компания должна: вести раздельный учет доходов;

в отчетности отражать выручку от IT – деятельности;

иметь профильный ОКВЭД в качестве основного;

от 80% работников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапы в сфере IT имеют право на аккредитацию даже, если еще не имеют выручки по этом виду деятельности.

Сегодня аккредитованные IT-компании на 3 года освобождают от налога на прибыль, ее сотрудники имеют право на отсрочку от армии и льготную ипотеку.



Ранее Минцифры аннулировало статус аккредитованных IT-компаний у 32 российских банков и 12 страховых организаций.

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