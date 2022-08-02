⚡Минцифры вводит новый порядок аккредитации IT-компаний. Банки в этот список не попадают

Об этом сообщается в официальный Telegram-канал министерства.
Банки и финансовые организации больше не смогут претендовать на этот статус.
Для получения аккредитации в статусе IT компания должна:
- вести раздельный учет доходов;
- в отчетности отражать выручку от IT – деятельности;
- иметь профильный ОКВЭД в качестве основного;
- от 80% работников должны получать зарплату не ниже средней по стране.
Стартапы в сфере IT имеют право на аккредитацию даже, если еще не имеют выручки по этом виду деятельности.
Сегодня аккредитованные IT-компании на 3 года освобождают от налога на прибыль, ее сотрудники имеют право на отсрочку от армии и льготную ипотеку.
Ранее Минцифры аннулировало статус аккредитованных IT-компаний у 32 российских банков и 12 страховых организаций.
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