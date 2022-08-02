IT-компании

⚡Минцифры вводит новый порядок аккредитации IT-компаний. Банки в этот список не попадают

Претендовать на статс технологической компании смогут только те организации, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%.

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Об этом сообщается в официальный Telegram-канал министерства.

Банки и финансовые организации больше не смогут претендовать на этот статус.

Для получения аккредитации в статусе IT компания должна:

  • вести раздельный учет доходов;
  • в отчетности отражать выручку от IT – деятельности;
  • иметь профильный ОКВЭД в качестве основного;
  • от 80% работников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапы в сфере IT имеют право на аккредитацию даже, если еще не имеют выручки по этом виду деятельности.

Сегодня аккредитованные IT-компании на 3 года освобождают от налога на прибыль, ее сотрудники имеют право на отсрочку от армии и льготную ипотеку.

Ранее Минцифры аннулировало статус аккредитованных IT-компаний у 32 российских банков и 12 страховых организаций.

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