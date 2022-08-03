Налоговики не вправе отказать в вычете по НДС, если у компании есть чеки на товары. Новое судебное решение

Постановление АС ПО от 19.07.2022

Постановление АС ПО от 19.07.2022 46 Кб , 20 загрузок

Суть дела: компания принимала от сотрудников авансовые отчеты, к которым приложили кассовые чеки. После чего приходовала товары и принимала вычет по НДС.

Налоговики на камеральной проверке исключили вычет по НДС на сумму 5 707 рублей, так как у организации не было счетов-фактур, только чеки.

Компания не согласилась с таким подходом и обратилась с жалобой в Управление ФНС. Но УФНС тоже в вычете по НДС отказало. Налогоплательщик пошел в суд.

Суд первой инстанции принял сторону налоговиков, указав, что оформление счетов-фактур обязательно для получения вычета по НДС.

А вот апелляция и кассация встали на сторону компании:

товары покупали сотрудники компании как физлица и оплачивали наличными;

если у компании есть кассовый чек, то это значит, что продавец выполнил все нормы п. 7 ст. 168 НК, ведь при покупке в розницу товаров и оплате наличными можно просто выдать чек с выделенным НДС, а счет-фактуру не выдавать;

в чеке НДС выделен отдельной строкой;

товары использовались в деятельности компании.

Арбитражный суд Поволжского округа согласился с позицией апелляции и кассации и разрешил компании принять к вычету НДС по кассовым чекам без счетов-фактур.

постановление АС Поволжского округа от 19.07.2022 № А12-25769/2021.

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