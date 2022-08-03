Налоговики не вправе отказать в вычете по НДС, если у компании есть чеки на товары. Новое судебное решение

Суть дела: компания принимала от сотрудников авансовые отчеты, к которым приложили кассовые чеки. После чего приходовала товары и принимала вычет по НДС.
Налоговики на камеральной проверке исключили вычет по НДС на сумму 5 707 рублей, так как у организации не было счетов-фактур, только чеки.Компания не согласилась с таким подходом и обратилась с жалобой в Управление ФНС. Но УФНС тоже в вычете по НДС отказало. Налогоплательщик пошел в суд.
Суд первой инстанции принял сторону налоговиков, указав, что оформление счетов-фактур обязательно для получения вычета по НДС.
А вот апелляция и кассация встали на сторону компании:
- товары покупали сотрудники компании как физлица и оплачивали наличными;
- если у компании есть кассовый чек, то это значит, что продавец выполнил все нормы п. 7 ст. 168 НК, ведь при покупке в розницу товаров и оплате наличными можно просто выдать чек с выделенным НДС, а счет-фактуру не выдавать;
- в чеке НДС выделен отдельной строкой;
- товары использовались в деятельности компании.
Арбитражный суд Поволжского округа согласился с позицией апелляции и кассации и разрешил компании принять к вычету НДС по кассовым чекам без счетов-фактур.Источник: постановление АС Поволжского округа от 19.07.2022 № А12-25769/2021.
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