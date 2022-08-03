Путевые листы надо будет заполнять по новым правилам

Из реквизитов путевого листа уберут его наименование и номер, сведения о собственнике (владельце) транспорта.

Появится новый реквизит: сведения о лице, которое оформило путевой лист.

В сведениях о водителе нужно будет указывать серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения.

Путевой лист можно будет заполнять в электронной форме. Тогда для того, чтобы подтвердить доставку груза перевозчик должен направить заказчику услуги файл обмена путевого листа через оператора информсистем электронных перевозочных документов.

Добавят, что по договору аренды с экипажем путевой лист должен будет заполнять арендодатель и исключат обязанность вести журнал регистрации путевых листов.

Судя по перечисленным в проекте видам перевозок, не будет обязанности оформлять путевые листы при перевозках легковыми автомобилями для собственных нужд организации. Однако стоит учитывать, что в процессе обсуждения и принятия приказа текст документа может измениться

Если нововведения утвердят, то новые правила вступят с силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года.

Акт сверки уже можно заполнять в виде XML-файла, а кассовый чек будет фигурировать в законе о бухучете как первичный документ.