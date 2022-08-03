Aliexpress исполнил закон о «приземлении» и попал в список благонадежных компаний

Об этом сообщает в Telegram-канал ведомства.

Компания выполнила основные требования и может продолжить работу на территории РФ.

А именно: ее российское юридическое оформлено по закону РФ;

на странице площадки есть форма для сообщений пользователей;

компания имеет личный кабинет на сайте регулятора.

По новому закону зарубежные интернет-компании, у которых насчитывается в сутки посетителей более 500 тыс., обязаны открыть свои представительства на территории РФ.

К таким компаниям отнесли в том числе Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram.

Также в Роскомнадзор должны отчитываться интернет-рекламодатели. Кто и как с 1 сентября обязан направлять Роскомнадзору сведения об интернет-рекламе для российской аудитории читайте здесь.