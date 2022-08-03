🤷‍♀️Налоговикам Коврова вовремя не починили крышу. Это чуть не парализовало их работу

Нерадивыми ремонтниками уже заинтересовалась областная прокуратура, которая грозит оштрафовать подрядчика, передает Зебра ТВ.
Выяснилось, что управление налоговой службы по Владимирской области заключило контракт с фирмой «Амест» на капитальный ремонт крыши здания межрайонной налоговой инспекции.
Подрядчик отремонтировал в срок только половину крыши. К этому времени из-за протечек было «повреждено имущество инспекции, что привело к возникновению угрозы срыва работы всего территориального налогового органа», рассказывают в прокуратуре Владимирской области.
Теперь глава фирмы «Амест» будет привлечен к административной ответственности по статье ч.7 ст.7.32 КоАП РФ за бездействие, которое сорвало сроки исполнения договора.
Кстати, у налоговиков теперь будет свой манифест, новая стратегия работы.