Исполнительное производство

🤷‍♀️Налоговикам Коврова вовремя не починили крышу. Это чуть не парализовало их работу

В Коврове коммунальщики сорвали сроки ремонта крыши налоговой инспекции. Теперь крыша протекает, а налоговики не могут работать в полную силу.

Версия для печати

Нерадивыми ремонтниками уже заинтересовалась областная прокуратура, которая грозит оштрафовать подрядчика, передает Зебра ТВ.

Выяснилось, что управление налоговой службы по Владимирской области заключило контракт с фирмой «Амест» на капитальный ремонт крыши здания межрайонной налоговой инспекции.

Подрядчик отремонтировал в срок только половину крыши. К этому времени из-за протечек было «повреждено имущество инспекции, что привело к возникновению угрозы срыва работы всего территориального налогового органа», рассказывают в прокуратуре Владимирской области.

Теперь глава фирмы «Амест» будет привлечен к административной ответственности по статье ч.7 ст.7.32 КоАП РФ за бездействие, которое сорвало сроки исполнения договора.

Кстати, у налоговиков теперь будет свой манифест, новая стратегия работы.

Получите доступ сейчас к более 40 онлайн-курсам и 340 вебинарам от «Клерка»

Все это доступно в подписке «Клерк.Премиум» — вам не нужно платить за курсы и вебинары по отдельности. Мы собрали все самое актуальное за 2022 год и полезное для бухгалтеров в одном месте.

● 42 онлайн-курса
● 400+ чек-листов
● 342 вебинара
● безлимитные консультации от наших экспертов
Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами.

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14.880 в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Кредитование

Малый бизнес рекордно прокредитовался с января по июнь этого года

Рекордная сумма кредитных средств, привлеченных малым и средним бизнесом в первом полугодии 2022 года составила более 210 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Повышение квалификации

Налоговой реконструкции всё-таки быть или не быть

Налогоплательщик в ходе рассмотрения спора неоднократно заявлял о необходимости проведения "налоговой реконструкции" хозяйственных операций при применении статьи 54.1 Налогового кодекса, посчитав, что размер недоимки налоговым органом определен правильно. Верховный Суд РФ услышал налогоплательщика.

Налоговой реконструкции всё-таки быть или не быть

Мероприятия

Разместить
Налоги, взносы, пошлины

Трамп извлек налоговую выгоду из похорон бывшей жены?

Как пишут СМИ, бывший президент США Дональд Трамп похоронил свою первую жену Ивану в своем гольф-клубе, поскольку в штате, где он расположен, действуют налоговые льготы на кладбища.

Трамп извлек налоговую выгоду из похорон бывшей жены?
Государственные ведомства

Росстат не дружит с математикой или допустил опечатку. Эксперты перепроверили доклад ведомства

Росстат в недавнем докладе сообщил о падении доходов россиян за полгода на 0,8%. При этом в первом квартале доходы упали на 1,2%, а во втором – на 0,8%. Это против законов математики.

Обучение для бухгалтеров

🔥У вас нет трудностей в работе из-за новых ФСБУ и бухучета? Вебинар, чтобы проверить себя

С 1 января вступили в силу четыре новых ФСБУ. А тут еще в бухучете много чего изменилось. Чтобы разобраться во всех подводных камнях и не сделать ошибок, мы подготовили вебинар, где собрали самое важное.

Читать еще