Санкции 2022

KFC и Burger King перешли на напитки от «Черноголовки». «Вкусно — и точка» пока держится на запасах колы

Компания-производитель напитков «Черноголовка» заявила, что займет через несколько лет половину российского рынка напитков, объем которого оценивается примерно в девять миллиардов рублей.

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Об этом сообщает Reuters после беседы с гендиректором компании Натальей Сахниной.

К августу завод стал выпускать в два раза больше напитков, чем в прошлом году. Тогда доля компании на рынке была равна 8,5%.

Через два года производитель хочет занять 30% рынка. После этого срока «Черноголовка» собирается стать абсолютным лидером по напиткам в России, заняв его половину. Конкретные сроки для достижения этого результата не называются.

Сегодня на напитки от «Черноголовки» перешли сети KFC и Burger King. Так они стараются закрыть пустующую нишу ушедшей Coca-Cola.

А вот в заведениях «Вкусно — и точка» пока продают Coca-Cola, там отметили, что им удалось сделать определенный запас этой продукции.

Кстати, а вы знали, что место лосося из Чили в меню российских ресторанов занял окунь, а российский лосось идет на экспорт.

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