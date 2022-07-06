Санкции 2022

Место лосося из Чили в меню российских ресторанов занял окунь, но российский лосось идет на экспорт

Импорт атлантического лосося в Россию сократился в шесть раз из-за санкций. Это привело к росту цен на эту рыбу более чем в два раза.

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Полностью прекратили поставки в РФ Фарерские острова, а Чили значительно сократили их. На эти две страны приходилось примерно 80% потребляемого в России лосося. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заменить место на внутреннем рынке российским лососем невозможно, так как большая часть последнего идет на экспорт.

С февраля по июнь  цены выросли:

  • На семгу с 900–950 руб. до 2 тыс. руб. за кг;
  • на форель — с 550 руб. до 1,7 тыс. руб. за кг;
  • мурманская форель подорожала на 90%.

Ресторанам и кафе из-за повышения оптовых цен в три раза приходится вместо форели и семги закупать окуня, судака и палтуса. А некоторые заведения исключили из меню блюда из лосося.

 

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