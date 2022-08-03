Суд заставил директора и учредителя платить 12 млн руб. налогов компании из собственного кармана

Компания по указанию директора и учредителя безвозмездно перечислила 74 млн руб. лицам, которые реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели. После вывода денег организация оказалась не способна исполнить свои налоговые обязательства на сумму 12 млн руб.

Налоговики подали на банкротство и одновременно потребовали взыскать ущерб государству с контролирующих лиц — директора и учредителя.

Верховный суд в определении от 21.07.2022 № А55-22970/2020 постановил взыскать с учредителя и директора компании все 12 миллионов рублей. Суд решил, что они выводили активы с умыслом причинить ущерб бюджету.

По мнению Киры Гин. управляющего партнера юридической фирмы «Гин и партнеры», решение суда справедливо. Если доказано, что руководители или собственники компании своими действиями допустили неуплату налогов, им придется погасить недоимку вместе с пенями из собственного кармана.

А помните, громкое дело бухгалтера Ахмадеевой? Ее к субсидиарке не привлекли.