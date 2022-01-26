Бухгалтера Ахмадееву, которую пытаются привлечь к субсидиарке на 2,7 млн с 2016 года, признали невиновной в кассации. Есть большая вероятность, что этот судебный акт в Верховном суде не отменят.

Рассказал адвокат Дмитрий Шубин, АБ «Адвокатская фирма „Юстина“». Это бюро защищает интересы Галины Ахмадеевой.

«Отличная новость пришла из г. Екатеринбурга, из Арбитражного суда Уральского округа по „Делу Ахмадеевой Г.Г.“. Суд кассационной инстанции, хотя и отменил постановление апелляционной инстанции, но оставил в силе определение арбитражного суда первой инстанции, вынесенное в пользу Ахмадеевой Г.Г. и бывшего генерального директора Колпакова М.Г.

Таким образом, кассационная инстанция подтвердила то, что Ахмадеева Г.Г., оказавшая ООО „Темп“ бухгалтерские услуги, невиновна и не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности за налоговые долги ООО „Темп“.

Так как Верховный Суд (вторая кассация) не занимается переоценкой обстоятельств, установленных нижестоящими судами, то не сомневаюсь в том, что судебные акты в пользу Ахмадеевой Г.Г. не будут отменены».

Суть дела была в том, что бухгалтер на пенсии решила за 20 тысяч в месяц оказывать услуги на аутсорсинге. У нее не было права подписи, всю отчетность подписывал гендир. По итогам налоговой проверки оказалось, что она неправильно определила режим ЕНВД для компании. Налоговики указали на тот факт, что она действовала неумышленно.

Но потом было уголовное дело, где она согласилась с советом следователя признать вину, а после дело прекратили по амнистии. А уголовка открыла налоговикам дорогу ко взысканию денег уже через гражданский иск.

После этого были годы судов, дошли даже до Конституционного суда.