Бухгалтера Ахмадееву, которую пытаются привлечь к субсидиарке на 2,7 млн с 2016 года, признали невиновной в кассации. Есть большая вероятность, что этот судебный акт в Верховном суде не отменят.
Рассказал адвокат Дмитрий Шубин, АБ «Адвокатская фирма „Юстина“». Это бюро защищает интересы Галины Ахмадеевой.
«Отличная новость пришла из г. Екатеринбурга, из Арбитражного суда Уральского округа по „Делу Ахмадеевой Г.Г.“. Суд кассационной инстанции, хотя и отменил постановление апелляционной инстанции, но оставил в силе определение арбитражного суда первой инстанции, вынесенное в пользу Ахмадеевой Г.Г. и бывшего генерального директора Колпакова М.Г.
Таким образом, кассационная инстанция подтвердила то, что Ахмадеева Г.Г., оказавшая ООО „Темп“ бухгалтерские услуги, невиновна и не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности за налоговые долги ООО „Темп“.
Так как Верховный Суд (вторая кассация) не занимается переоценкой обстоятельств, установленных нижестоящими судами, то не сомневаюсь в том, что судебные акты в пользу Ахмадеевой Г.Г. не будут отменены».
Суть дела была в том, что бухгалтер на пенсии решила за 20 тысяч в месяц оказывать услуги на аутсорсинге. У нее не было права подписи, всю отчетность подписывал гендир. По итогам налоговой проверки оказалось, что она неправильно определила режим ЕНВД для компании. Налоговики указали на тот факт, что она действовала неумышленно.
Но потом было уголовное дело, где она согласилась с советом следователя признать вину, а после дело прекратили по амнистии. А уголовка открыла налоговикам дорогу ко взысканию денег уже через гражданский иск.
После этого были годы судов, дошли даже до Конституционного суда.
На «Клерке» внимательно следят за этой историей:
- Громкое дело бухгалтера Ахмадеевой, с которой взыскивали субсидиарку в 2,7 млн, закончилось в ее пользу. Ура!
- Как с внештатного бухгалтера-пенсионерки взыскали по «субсидиарке» 2,7 млн налоговых долгов компании
- Продолжение истории про бухгалтера, с которой взыскали 2,7 млн налоговых долгов компании. Как себя защитить
- С бухгалтера, выигравшего дело в КС, взыскали 5,7 млн за ненадлежащее ведение бухучета
- Суды не отстают от пенсионерки-бухгалтера и снова требуют с нее миллионы
- Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию
БУХУЧЕТ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ! ВЫ ГОТОВЫ?
Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?
Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
Старт 15 февраля.