СЗВ-ТД

Бухгалтер не сдал СЗВ-ТД: ждать ли штрафа

Даже если компания не стала СЗВ-ТД вовремя, сдать отчет все же надо. А вот штрафа, скорее всего, не будет, говорят подписчики Клерка.

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Вопрос задал наш подписчик:

«Недавно созданная организация . Есть единственный учредитель-ФЛ, он же ген. директор. В штат как работник не оформлен. Планировала сегодня его оформлять, отправлять СЗВ-ТД, но в банковской выписке увидела, что 13 июля он сам себе выплатил зарплату (в назначении платежа указал Аванс) и заплатил НДФЛ в налоговую. Подскажите, как лучше поступить?

  1. Оформлять СЗВ-ТД задним числом и отправлять? Но тогда есть вероятность большого штрафа до 50 000 руб.
  2. Или оформлять текущей датой во избежание штрафа? Как тогда отразится выплаченный 13 июля НДФЛ в отчете 6-НДФЛ, и возникнут ли вопросы у налоговой или ГИТ?»

Большинство ответили, что сдать СЗВ-ТЗ все равно надо, пусть и с опозданием. А вот штрафа не будет — не штрафуют пока:

«Вообще, посмотрите практику в вашем регионе, у нас пока не штрафуют, были случаи, когда о том, что кого-то взяли на работу, узнаешь через неделю. Я отправляла позже, как есть на самом деле, штрафов не было. И потом, это не ваша ошибка, не вам за нее платить».

Были и подписчики, которые рассказали свою практику, а точнее то, как избежали штрафа за пропуск сдачи СЗВ-ТЗ:

«У самой была аналогичная ситуация, сделала все как положено: сдала СЗВ-ТД с опозданием, написала по ТКС письмо, что в первый раз и каюсь, не специально. Штраф не назначили, по крайней мере пока, так как срок давности еще не прошел».

А кто-то посоветовал своеобразный вариант: поменять вид выплаты гендиру:

  • «Как первый вариант: сделайте уточнение платежа — запишите займ или подотчет. Пусть вернёт в ближайшее время. В налоговую письмо на возврат НДФЛ.
  • Как второй вариант: аренда имущества — машина или ещё что.
  • Как третий вариант: выплата дивидендов с НДФЛ (если есть с чего взять прибыль). И тоже письмо об уточнении платежа».

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