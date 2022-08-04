💻Бизнес не может нормально работать из-за ухода иностранных IT-компаний. Не видят проблемы продавцы, строители и логисты

Об этом сообщается в исследовании Аналитического центра НАФИ.

Большинство компаний (70%) пожаловались, что не могут обслуживать иностранные программы и их работе мешает блокировка некоторых сайтов для российских пользователей.

Треть опрошенных (30%) сообщили, что пока им удается не замечать ухода иностранных технологических компаний.

Среди них больше всего компаний:

из сферы торговли 36%;

строительства, транспортировки и хранения (по 33%).

Работа не очень изменилась у 47% этих компаний, не могут нормально работать 23%.

В целом 93% респондентов рассказали, что работа их организации зависит от тех или иных интернет-сервисов и программных решений.

Из них треть бизнесменов (33%) отметили, что используют в своей деятельности программные и интернет-решения, однако они играют не главную роль в их работе.

Только 7% опрошенных заявили, что деятельность их компаний никак не зависит от IT.

От ухода мностранных IT-брендов пострадали те только компании, но и рядовые пользователи, поскольку сервисные центры не могут починить ноутбуки клиентов. Нет запчастей.