Санкции 2022

Кинотеатры просят власть о помощи. Вопрос стоит об исчезновении этой отрасли

Падение выручки киноотрасли составило более 70% от показателей прошлых лет, на старом советском и российском кино удается выручить только 5% необходимых сборов.

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Ассоциация владельцев кинотеатров написала письмо президенту, в котором просит поддержать отрасль, которая оказалась на гране исчезновения из-за западных санкций.

Письмо подписал глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, оно опубликовано на сайте ассоциации.

Он назвал ситуацию, которая сложилась с кинотеатрами критической, которая ставит под угрозу существование российских кинотеатров. По его словам, времени практически нет, и оказать реальную помощь надо в короткие сроки.

Только 5% кассовых сборов обеспечивают после ухода голливудских студий прокат классики советского и российского кино, корейских и индийских фильмов и показы контента, которые предназначены для стриминговых сервисов, говорится в письме.

Тем временем, количество запросов на скачивание приложений с пиратским контентом с февраля по июль увеличилось на 300–400%. Владельцы таких видео сервисов на волне популярности стремятся попасть российские маркетплейсы.

Еще обещают, что в России появится новый способ расчетов с иностранными правообладателями.

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