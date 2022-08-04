IT-компании

Минцифры продолжает чистить реестр отечественного ПО. Попасть туда будет еще сложнее

Ведомство хочет для включения в реестр увеличить минимальную долю российских акционеров в компаниях-разработчиках ПО до 90%. Под ударом «Яндекс», Ozon, «Авито», «Циан».

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Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Сейчас этот показатель составляет 50%. Если показатель увеличат до 90%, то доступ к реестру будет закрыт для разработчиков, чьи акции котируются на бирже. Трудности возникнут в том числе у «Яндекса» и Positive Technologies, Ozon, «Авито», «Циана», а также всех других российских разработчиков ПО, вышедших на IPO.

Включение в реестр дает компаниям право на:

  • на нулевую ставку НДС при продаже ПО;
  • на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей;
  • налоговые льготы на доходы от продажи рекламы.

В министерстве понимают, что мера ограничит возможности компаний на бирже из-за сложностей с определением собственника компании. Но нововведения необходимы для того, чтобы у таких компаний были именно отечественные инвесторы. 

Ранее Минцифры лишило статуса IT-компаний около сотни организаций. В список попали «Сбер» и другие крупные банки, ряд операторов связи, а также Московская биржа и Центробанк.

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