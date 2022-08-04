Минцифры продолжает чистить реестр отечественного ПО. Попасть туда будет еще сложнее

Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Сейчас этот показатель составляет 50%. Если показатель увеличат до 90%, то доступ к реестру будет закрыт для разработчиков, чьи акции котируются на бирже. Трудности возникнут в том числе у «Яндекса» и Positive Technologies, Ozon, «Авито», «Циана», а также всех других российских разработчиков ПО, вышедших на IPO.

Включение в реестр дает компаниям право на:

на нулевую ставку НДС при продаже ПО;

на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей;

налоговые льготы на доходы от продажи рекламы.

В министерстве понимают, что мера ограничит возможности компаний на бирже из-за сложностей с определением собственника компании. Но нововведения необходимы для того, чтобы у таких компаний были именно отечественные инвесторы.

Ранее Минцифры лишило статуса IT-компаний около сотни организаций. В список попали «Сбер» и другие крупные банки, ряд операторов связи, а также Московская биржа и Центробанк.