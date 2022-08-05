Россияне хотели бы работать в IТ-сфере и на госслужбе, но профессию выбирают по обстоятельствам

Об этом сообщает исследование центра Зарплата.ру. Имеется в распоряжении ТАСС.
Голоса распределились так:
- 38% респондентов считают самой престижной работу в сфере IТ;
- 9% назвали такой профессию госслужащего;
- по 6% выбрали военнослужащего и врача;
- по 4% считают, что престижнее всего быть юристом, экономистом или инженером.
В целом не престижной свою профессию считает большинство - 51% респондентов, а доходной их работа является только для 36% жителей страны.
Среди наиболее прибыльных лидируют работники сферы IT (40%), нефтяной отрасли (10%), политики (9%).
В основном профессию россияне выбирали из-за обстоятельств (39%), по интересам (29%) и возможности зарабатывать хорошие деньги (12%).
Россияне ранее рассказали, что их удержит от увольнения.