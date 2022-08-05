Общество

Россияне хотели бы работать в IТ-сфере и на госслужбе, но профессию выбирают по обстоятельствам

Самой престижной и доходной россияне считают работу в сфере IТ, на втором месте по этим показателям работа госслужащего.

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Об этом сообщает исследование центра Зарплата.ру. Имеется в распоряжении ТАСС.

Голоса распределились так:

  • 38% респондентов считают самой престижной работу в сфере IТ;
  • 9% назвали такой профессию госслужащего;
  • по 6% выбрали военнослужащего и врача;
  • по 4% считают, что престижнее всего быть юристом, экономистом или инженером.

В целом не престижной свою профессию считает большинство - 51% респондентов, а доходной их работа является только для 36% жителей страны.

Среди наиболее прибыльных лидируют работники сферы IT (40%), нефтяной отрасли (10%), политики (9%).

В основном профессию россияне выбирали из-за обстоятельств (39%), по интересам (29%) и возможности зарабатывать хорошие деньги (12%).

Россияне ранее рассказали, что их удержит от увольнения.

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