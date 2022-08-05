Как не переплатить налог на имущество при сносе дома или дачи. Пошаговая инструкция

В ФНС надо представить заявление о гибели или уничтожении объекта недвижимости и подтверждающие документы. Форма заявления утверждена приказом ФНС от 24.05.2019 №ММВ-7-21/263@.

Об этом напомнили налоговики на своем сайте.

После получения заявления и подтверждения факта гибели, налоговики снимут с учета недвижимость. Налог перестанет исчисляться с месяца гибели или уничтожения.

Отметим, что если у человека нет подтверждающих документов, то их можно не прикреплять к заявлению. В этом случае ФНС сама запросит все документы у регистрирующих органов.

Подать заявление можно как лично в ФНС, так и через личный кабинет налогоплательщика в Разделе «Жизненные ситуации» → «Уточнить информацию об объектах налогообложения и (или) сумме налога».

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