Налог на имущество физических лиц

Как не переплатить налог на имущество при сносе дома или дачи. Пошаговая инструкция

Налог на имущество перестает начисляться в том случае, если недвижимость была уничтожена (п. 2.1 ст. 408 НК). Например, при пожаре или сносе. Но налоговики сами об этом не узнают. Надо сообщить.

Версия для печати

В ФНС надо представить заявление о гибели или уничтожении объекта недвижимости и подтверждающие документы. Форма заявления утверждена приказом ФНС от 24.05.2019 №ММВ-7-21/263@.

Об этом напомнили налоговики на своем сайте.

После получения заявления и подтверждения факта гибели, налоговики снимут с учета недвижимость. Налог перестанет исчисляться с месяца гибели или уничтожения.

Отметим, что если у человека нет подтверждающих документов, то их можно не прикреплять к заявлению. В этом случае ФНС сама запросит все документы у регистрирующих органов.

Подать заявление можно как лично в ФНС, так и через личный кабинет налогоплательщика в Разделе «Жизненные ситуации» → «Уточнить информацию об объектах налогообложения и (или) сумме налога».

ое

Читайте также:

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Расчетный счет

Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Благодаря развитой и надежной банковской системе Объединенные Арабские Эмираты называют «средневосточной Швейцарией». Разбираемся, какие требования предъявляют финансовые организации для открытия счета в Дубае для резидентов и нерезидентов, можно ли оформить счет дистанционно и какие документы запрашивают банки.

Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Карьера бухгалтера

На «Клерке» разместили вакансию ведущего бухгалтера в Авито. Требуют начало рабочего дня согласовывать с руководством и обещают психолога и массажиста

От соискателя на вакансию ведущего бухгалтера (Методология) ожидают опыт работы методологом, аттестат Проф. бухгалтера и диплом DipIFR, владения инструментами менеджмента, а также выстраивания, внедрения и оптимизации бизнесс- процессов.

Читать еще