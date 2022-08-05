Банки

«Мир» посчитал себя монополистом и перестал платить банкам за рекламу карт

Национальная система платежных карт (НСПК) переключается на маркетинговые и стимулирующие программы.

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Об этом сообщает РБК, ссылаясь на четыре собственных источника в крупных банках.

Представители платежной системы открыто заявили, что на этом рынке «Миру» после ухода из России Visa и Mastercard больше никто не может составить конкуренцию. Это значит, что средства банкам за PR-активности, акции и розыгрыши больше от НСПК поступать не будут.

Теперь банки будут проводить рекламные акции по популяризации карт «Мир» среди клиентов самостоятельно и на свои деньги.

Скорее всего на эти цели будут направлять средства, которые ранее были запланированы на продвижение и пиар-компании для карт Visa и Mastercard, говорят эксперты.

Представитель платежной системы, в свою очередь, рассказал, что в компании в связи с изменением ситуации на рынке пересмотрели подход к рекламным программам. Теперь система переключилась с количества на качество своих услуг, в каком бы банке карта не была выпущена.

Кстати, пособия малоимущим и субсидии по квартплате будут переводить только на карту «Мир».

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