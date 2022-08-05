Отчетность

Декларацию о плате за НВОС дополнят новым разделом

Кроме этого, Минприроды уточнит виды негативного воздействия и внесет изменения в определение базы для исчисления налога. Уточнят также правила внесения авансовых платежей.

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Форму декларации планируют дополнить разделом 3.2, в котором будет отображаться плата за размещение побочных продуктов производства, признанных отходами.

Если проект приказа примут, то новая форма декларации заработает с 1 марта 2023 года.

Кроме того, изменения коснутся:

  • вида негативного воздействия на окружающую среду, за который взимается плата;
  • определения платежной базы;
  • нового вида дополнительного коэффициента;
  • правил внесения авансовых и квартальных платежей.

В 2022 году к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду применяется коэффициент 1,19. Срок уплаты — 1 марта 2023 года. Квартальные платежи по НВОС уплачиваются в 2022 году 20 апреля, 20 июля и 20 октября.

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