Декларацию о плате за НВОС дополнят новым разделом

Форму декларации планируют дополнить разделом 3.2, в котором будет отображаться плата за размещение побочных продуктов производства, признанных отходами.
Если проект приказа примут, то новая форма декларации заработает с 1 марта 2023 года.
Кроме того, изменения коснутся:
- вида негативного воздействия на окружающую среду, за который взимается плата;
- определения платежной базы;
- нового вида дополнительного коэффициента;
- правил внесения авансовых и квартальных платежей.
В 2022 году к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду применяется коэффициент 1,19. Срок уплаты — 1 марта 2023 года. Квартальные платежи по НВОС уплачиваются в 2022 году 20 апреля, 20 июля и 20 октября.