Микробизнес отказался переходить на АУСН из-за высоких ставок по налогу

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование среди 400 российских компаний сервиса «Актион Бухгалтерия».
Высокие ставки налога в качестве основной причины назвали 39% опрошенных компаний. 47% респондентов режим не проходит по некоторым критериям, например по доходам или численности сотрудников.
Остальные 13% компаний не хотят переходить на АУСН по собственной причине.
Самые популярные варианты ответов:
- «нет доверия к ИФНС, там и так постоянные ошибки»;
- «хотим самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам»;
- «сырая система»;
- «хотим посмотреть практику»;
- «не хотим потерять контрагентов, которые работают с НДС»;
- «у нас ОСН»;
- «устраивает УСН».
Готовы перейти на АУСН только 3% микрокомпаний.
При новом режиме предпринимателям не надо подавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды, а налоги рассчитываются автоматически.
К микробизнесу относятся юрлица или ИП, в которых работает не более 15 человек, с выручкой до 120 млн руб. в год.
Кстати, у нас есть перечень банков, которые работают с АУСН. Их всего пять.