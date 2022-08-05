Микробизнес отказался переходить на АУСН из-за высоких ставок по налогу

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование среди 400 российских компаний сервиса «Актион Бухгалтерия».

Высокие ставки налога в качестве основной причины назвали 39% опрошенных компаний. 47% респондентов режим не проходит по некоторым критериям, например по доходам или численности сотрудников.

Остальные 13% компаний не хотят переходить на АУСН по собственной причине.

Самые популярные варианты ответов:

«нет доверия к ИФНС, там и так постоянные ошибки»;

«хотим самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам»;

«сырая система»;

«хотим посмотреть практику»;

«не хотим потерять контрагентов, которые работают с НДС»;

«у нас ОСН»;

«устраивает УСН».

Готовы перейти на АУСН только 3% микрокомпаний.

При новом режиме предпринимателям не надо подавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды, а налоги рассчитываются автоматически.

К микробизнесу относятся юрлица или ИП, в которых работает не более 15 человек, с выручкой до 120 млн руб. в год.

Кстати, у нас есть перечень банков, которые работают с АУСН. Их всего пять.