Проверки ККТ

ККТ на рынках и ярмарках станет меньше. Правительство подготовило поправки

Поправки планируют внести в законы о ККТ и о розничных рынках. Об этом сообщает ФНС в письме от 19.07.2022 № 20-2-04/0004@.

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Фото Михаила Чернова, Кублог Фото Михаила Чернова, Кублог

Правительство внесло поправки в законопроект, который Госдума в феврале приняла в первом чтении.

Новые поправки освобождают от обязанности применять ККТ на рынках и ярмарках предпринимателей на патенте, которые занимаются общепитом и некоторыми другими видами деятельности по списку.

В списке изготовление и ремонт ключей, изделий народного художественного промысла, молочной и хлебобулочной продукции, звукозаписывающая деятельность, охота и рыболовство, сбор и заготовка лесных ресурсов, переработка овощей и фруктов, животноводство.

Также обойтись без ККТ на территории ярмарок, рынков и выставок смогут сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

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