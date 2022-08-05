ККТ на рынках и ярмарках станет меньше. Правительство подготовило поправки

Правительство внесло поправки в законопроект, который Госдума в феврале приняла в первом чтении.
Новые поправки освобождают от обязанности применять ККТ на рынках и ярмарках предпринимателей на патенте, которые занимаются общепитом и некоторыми другими видами деятельности по списку.
В списке изготовление и ремонт ключей, изделий народного художественного промысла, молочной и хлебобулочной продукции, звукозаписывающая деятельность, охота и рыболовство, сбор и заготовка лесных ресурсов, переработка овощей и фруктов, животноводство.
Также обойтись без ККТ на территории ярмарок, рынков и выставок смогут сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
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