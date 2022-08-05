Валютные вклады установили антирекорд. Так мало россияне держали валюты в банках только семь лет назад

Об этом сообщает Центробанк.

К 1 января текущего года на валютных счетах российских вкладчиков в банках хранилось в пересчете на рубли 6,7 трлн. А к 1 июля валюты осталось всего на 3,7 трлн рублей. Это такой же показатель, как осенью 2014 года.

Регулятор не видит ничего удивительного в этой тенденции, поскольку использование долларов и евро сегодня «опасны для граждан и бизнеса».

Банки вынуждены, по мнению регулятора, вводить ограничения на привлечение средств в «токсичных» валютах из-за невозможности предоставить клиентам качественное обслуживание, а также гарантировать, что счета не заблокируют.

1 августа Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты. До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро.