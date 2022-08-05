Минфин против, чтобы ИП на общем режиме придумал свой метод расчета НДС и закрепил его в учетной политике

Предприниматель поинтересовался, вправе ли он установить в учетной политике собственный способ определить момент формирования налоговой базы по НДС.
Чиновники ответили, что пункт 1 статьи 167 НК позволяет сформировать налоговую базу только по предоплате или по отгрузке.
Прописать в учетной политике какой-либо иной порядок исчисления НДС нельзя. Налоговый кодекс такой возможности не предусматривает.
Это правило должны применять и ИП на общем режиме, разъяснил Минфин в письме от 19.07.2022 № 03-07-11/69460.
А тем временем бухгалтеры ждут, когда НДС с авансов отменят. Дождутся ли? А чиновники думают об обнулении НДС на важные товары.