НДС

Минфин против, чтобы ИП на общем режиме придумал свой метод расчета НДС и закрепил его в учетной политике

Считать НДС надо либо на момент предоплаты, либо на дату отгрузки товаров. Свой порядок расчета НДС ИП на общем режиме установить не вправе, объяснили чиновники.

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Предприниматель поинтересовался, вправе ли он установить в учетной политике собственный способ определить момент формирования налоговой базы по НДС.

Чиновники ответили, что пункт 1 статьи 167 НК позволяет сформировать налоговую базу только по предоплате или по отгрузке.

Прописать в учетной политике какой-либо иной порядок исчисления НДС нельзя. Налоговый кодекс такой возможности не предусматривает.

Это правило должны применять и ИП на общем режиме, разъяснил Минфин в письме от 19.07.2022 № 03-07-11/69460.

А тем временем бухгалтеры ждут, когда НДС с авансов отменят. Дождутся ли? А чиновники думают об обнулении НДС на важные товары.

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