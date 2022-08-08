Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего было прикрыто 19 теневых площадок по отмыванию денег

Об этом говорится в отчете ведомства за 2021 год.

В целом мошенники на 25% стали меньше незаконно обналичивать средства на теневых площадках или ландроматах (с английского языка laundromat переводится как прачечная).

Росфинмониторинг выявил в прошлом году: около 4 тыс. организаций и физлиц – участников «отмывания» денег;

49 организаторов этого процесса;

более 100 заказчиков таких операций;

почти 3 тыс. технических участников, в большинстве своем - это фирмы-однодневки, через которые проводились платежи.

В 2021 году в общей сложности на таких площадках было «отмыто» 30 млрд рублей.

Это были именно российские ландроматы, а не международные. Однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.

Ранее Росфинмониторинг предупредил о двух преступных схемах.Мошенники рассылают письма о денежных компенсациях от имени ведомства.