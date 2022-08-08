Wildberries начнет бороться с подделками своими методами. Товары нарушителей уберут с онлайн-витрины

Об этом сообщает официальный сайт компании.

В настоящее время торговая площадка уже завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж». Здесь владельцы прав на продукцию смогут создать официальные обращения, если у них возникнут подозрения, что их права на интеллектуальную собственность нарушены. Также фирмы смогут самостоятельно проверить все документы продавца.

Мера, как ожидается, сократит сроки разбирательств до нескольких дней.

Если нарушения после проверки не выявлены, то в новом сервисе Wildberries это будет зафиксировано. Если продавец не захочет раскрыть документы, то его товар тут же будет скрыт с онлайн-витрины до выяснения происхождения продукции.

При неоднократных нарушениях сотрудничество с этим продавцом полностью прекратят.

Правообладатель имеет право подать в суд и взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Компания Wildberries имеет право мониторить переписку правообладателей и продавцов, принимая необходимые меры.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах ! Здесь вся подробная информация.

Ранее в Минпромторге заявили о том, что через площадку Wildberries продается контрафакт. В маркетплейсе это отрицают.

Также продавцов контрафакта занесут в специальный реестр. Тех, кто попадет в реестр, ограничат в продажах товаров на маркетплейсах вплоть до «вечного» запрета.