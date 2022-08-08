Маркетплейсы

Wildberries начнет бороться с подделками своими методами. Товары нарушителей уберут с онлайн-витрины

Новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта заработает в августе. На нем можно создавать официальные обращения и проводить собственную проверку.

Версия для печати

Об этом сообщает официальный сайт компании.

В настоящее время торговая площадка уже завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж». Здесь владельцы прав на продукцию смогут создать официальные обращения, если у них возникнут подозрения, что их права на интеллектуальную собственность нарушены. Также фирмы смогут самостоятельно проверить все документы продавца.

Мера, как ожидается, сократит сроки разбирательств до нескольких дней.

Если нарушения после проверки не выявлены, то в новом сервисе Wildberries это будет зафиксировано.

Если продавец не захочет раскрыть документы, то его товар тут же будет скрыт с онлайн-витрины до выяснения происхождения продукции.

При неоднократных нарушениях сотрудничество с этим продавцом полностью прекратят.

Правообладатель имеет право подать в суд и взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Компания Wildberries имеет право мониторить переписку правообладателей и продавцов, принимая необходимые меры.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !

Здесь вся подробная информация. 

Ранее в Минпромторге заявили о том, что через площадку Wildberries продается контрафакт. В маркетплейсе это отрицают.

Также продавцов контрафакта занесут в специальный реестр. Тех, кто попадет в реестр, ограничат в продажах товаров на маркетплейсах вплоть до «вечного» запрета.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Зарплата

Власть хочет отдавать долги по зарплате за компании-банкроты штрафами, которые поступают в бюджет

Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект «О выплате компенсации работнику в случае невыплаты заработной платы работодателем-банкротом». Документ отправляли на доработку в Минтруд.

Повышение квалификации

Маркетплейсы

Wildberries начнет бороться с подделками своими методами. Товары нарушителей уберут с онлайн-витрины

Новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта заработает в августе. На нем можно создавать официальные обращения и проводить собственную проверку.

Мероприятия

Разместить
Читать еще