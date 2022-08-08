Предприниматель менял место жительства из-за пониженной ставки налога, но суд экономию не одобрил и досчитал налоги

Они выяснили, что все это время предприниматель фактически проживал в Йошкар-Оле, где и вел арендный бизнес.

При этом в Крыму бизнесмен своего имущества не имел. Арендодатель по основному месту регистрации также точно не мог сообщить о продолжительности и периодичности нахождения предпринимателя.

В итоге налоговый туризм обернулся коммерсанту штрафом в 1,52 млн. руб. из-за того, что он необоснованно применял ставку налога в размере 4%, тогда как должен платить 6%.

Бизнесмен подал кассационную жалобу в арбитражный суд, которую и проиграл.

Суд заявил, что доминирующим при принятии предпринимателем решения о смене места жительства был именно налоговый мотив, а сам предприниматель неизменно ведет свой бизнес исключительно на территории Республики Марий Эл.

Постановление АС ЦО от 24.05.22 по делу А83-14979/21.