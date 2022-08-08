Программы из реестра военных НИОКР освободят от НДС

ПО из единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения освободят от НДС.

Проект поправок в пп.26 п.2 ст. 149 НК опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что военные программы для ЭВМ нельзя включать в открытый реестр российского ПО, так как это гостайна. Поэтому по ним нет льготы по НДС. Это исправят.

Реестр российского ПО находится здесь.

Кстати в НК нет ссылки на нормативный документ, регламентирующий ведение данного реестра. Надо ориентироваться на постановление Правительства от 16.11.2015 № 1236 поясняет Минфин в письме от 29.04.2022 № 03-07-07/40182.

Что касается реестра результатов НИОКР военного назначения, то правила его ведения утверждены постановлением правительства от 07.10.2021 № 1705. Ответственный за этот реестр — Роспатент.

IT-компания не может отказаться от льготы по НДС, если она ей положена по пп.26 п.2 ст. 149 НК. Если ПО включено в реестр, то продать его с НДС нельзя.