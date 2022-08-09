За неправильные сведения для соцвычета по НДФЛ на лечение налоговики оштрафуют клинику на 20%

Размер штрафа — 20% от суммы НДФЛ, которую налоговики неправомерно вернули человеку, ориентируясь на неверные сведения.
Норму о штрафе пропишут в новой статье НК — 126.3.
Проект размещен на федеральном портале.
Штрафа не будет, если организация или ИП вовремя опомнились и уточнили сведения до того, как ошибку заметили налоговики.
Речь идет о таких организациях (ИП):
- образовательные организации;
- ИП, оказывающие образовательные услуги;
- медицинские организации;
- ИП, осуществляющие медицинскую деятельность;
- страховые организации, оказывающие услуги по страхованию;
- негосударственные пенсионные фонды;
- физкультурно-спортивные организации;
- ИП, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.
Оформить соцвычет в упрощенном порядке можно будет по расходам с 2023 года.
По заявлению клиента компании и ИП передадут в ФНС сведения о его расходах на лечение, фитнес, обучение и т.д. Эти данные разместят в личных кабинетах на сайте ФНС и человек сможет быстро оформить вычет.
Сейчас пока можно оформить в упрощенном порядке имущественный и инвестиционный налоговые вычеты.