Социальный вычет

За неправильные сведения для соцвычета по НДФЛ на лечение налоговики оштрафуют клинику на 20%

С 2023 года заработает система упрощенного оформления социальных налоговых вычетов. Сведения для этого налоговикам будут передавать медклиники, фитнес-центры, образовательные организации, страховые компании. За ошибки или подтасовки будет штраф.

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Размер штрафа — 20% от суммы НДФЛ, которую налоговики неправомерно вернули человеку, ориентируясь на неверные сведения.

Норму о штрафе пропишут в новой статье НК — 126.3.

Проект размещен на федеральном портале.

Штрафа не будет, если организация или ИП вовремя опомнились и уточнили сведения до того, как ошибку заметили налоговики.

Речь идет о таких организациях (ИП):

  • образовательные организации;
  • ИП, оказывающие образовательные услуги;
  • медицинские организации;
  • ИП, осуществляющие медицинскую деятельность;
  • страховые организации, оказывающие услуги по страхованию;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • физкультурно-спортивные организации;
  • ИП, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.

Оформить соцвычет в упрощенном порядке можно будет по расходам с 2023 года.

По заявлению клиента компании и ИП передадут в ФНС сведения о его расходах на лечение, фитнес, обучение и т.д. Эти данные разместят в личных кабинетах на сайте ФНС и человек сможет быстро оформить вычет.

Сейчас пока можно оформить в упрощенном порядке имущественный и инвестиционный налоговые вычеты.

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Социальный вычет

За неправильные сведения для соцвычета по НДФЛ на лечение налоговики оштрафуют клинику на 20%

С 2023 года заработает система упрощенного оформления социальных налоговых вычетов. Сведения для этого налоговикам будут передавать медклиники, фитнес-центры, образовательные организации, страховые компании. За ошибки или подтасовки будет штраф.

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