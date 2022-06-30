Имущественный вычет

😕 Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке. Но полноценно система не работает

Имущественный вычет можно получить по 3-НДФЛ, по уведомлению у работодателя и по заявлению в упрощенном порядке. Но с упрощенным порядком не все так просто.

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Об этом напоминает Минфин в письме от 10.06.2022 № 03-04-05/55417.

Камеральная проверка декларации по нормам НК идет 3 месяца, но ее могут завершить и раньше.

Кстати, сейчас ФНС заявляет об ускоренной камералке за 15 дней, но в НК эта норма не прописана. Так что имеют право проверять все 3 месяца.

Для вычета у работодателя налоговики должны направить ему уведомление. На это у них есть 30 дней с момента, как человек представил заявление и документы.

Кроме того, с 20 мая 2021 года заработал упрощенный порядок для имущественного вычета, сообщает Минфин.

Вычет дают по заявлению, отправленному через личный кабинет. Камералка по заявлению идет 30 дней.

Данные для вычета налоговики получают из банков.

Между тем Минфин в своем письме умолчал, что фактически получить упрощенный имущественный вычет мало кто может. За год к этой системе подключился только один банк — ВТБ.

Недавно в перечне появился Сбер. Мы это заметили и рассказали вам здесь. Но ни сам Сбер, ни ФНС об этом пока не объявили. Значит, система полноценно не заработала.

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