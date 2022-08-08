Директора оштрафовали на 15 тыс. руб. за значительные искажения бухотчетности. Свалить вину на главбуха не удалось

Контролеры оштрафовали директора МБУ за значительные искажения бухотчетности (ч. 3 ст. 15.15.6 КоАП), так как учреждение:
- неправильно рассчитало амортизацию, из-за ошибки в первоначальной стоимости основного средства (90 тыс. руб. вместо 900 тыс. руб.);
- не отразило в учете стоимость договора с оценщиком и не оплатило его услуги;
- продало основное средство с уценкой 50% физлицу, хотя учредитель на продажу согласия не давал.
Директор обвинил в нарушениях главбуха (решение Барышского городского суда Ульяновской области от 18.02.2022 № 12-4/2022).
Аргументы директора. Главбух была обязана вести бухучет и составлять отчетность. Директор только подписывал отчеты и учетные документы. Поэтому штрафовать надо именно главбуха.
6-й КСОЮ в постановлении от 28.06.2022 № 16-3869/2022 не принял эти аргументы. Ведь по уставу муниципального учреждения именно директор организует ведение бухгалтерского учета и отчетности. Если главбух допустила значительные искажения, директор плохо руководил учреждением. Штраф 15 тыс. руб. законный.
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